Chiara Ferragni in strada conciata così: "Nemmeno un turista tedesco", foto sconcertante

21 maggio 2021 a

a

a

Anche la regina di Instagram, una delle influencer più seguite e di successo al mondo, ogni tanto scivola su una metaforica buccia di banana. Si sta parlando di Chiara Ferragni e di uno dei suoi ultimi post sul suo profilo. Già, perché il look sfoggiato per strada dalla moglie dI Fedez, in effetti, è davvero sorprendente. Un look che potete vedere nella sua interezza nel post in calce al testo.

"Ho comprato casa a Milano con Fedez". Chiara Ferragni, il nuovo umile nido d'amore: schiaffo alla miseria | Guarda

Eccola, Chiara Ferragni, che per l'occasione pubblica un intero rullino con diversi scatti che la mostrano un po' da tutte le prospettive. Eccola con body nero e tutone altrettanto nero e molto largo, entrambi con inserti giallo fluorescente. Ma non è questo a scatenare l'ironia dei suoi seguaci, bensì quel che porta ai piedi: ciabattone beige con tanto di calzino bianco. Una scelta stilistica assolutamente rivedibile che catalizza una lunga serie di sfottò e commenti: "Le ciabatte col calzino da tedesco in ferie non sono granché", sottolinea un utente, riassumendo alla perfezione il pensiero di molti.

Il costumino "solo in verde" di Chiara Ferragni? Quanto costa, sgomento tra i seguaci: eccolo | Guarda

Insomma, Chiara Ferragni sempre al centro della scena. Una delle ultima polemiche-social era stata innescata dalla fotografia scelta per pubblicizzare la sua ultima linea di costumi da bagno. Scatto in cui l'influencer non era la protagonista: la Ferragni lasciava infatti spazio a due modelle. Ma nella foto campeggiava in primissimo piano il lato B delle due ragazze, il costume quasi non si vedeva. E tanto è bastato per attirare critiche e polemiche, comprese quelle di chi lamentava lo "sfruttamento del corpo della donna". Difficile non farlo, se si deve pubblicizzare un bikini. Ma tant'è...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.