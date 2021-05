Steven Basalari, la foto sui social sorprende tutti: "Con la Ferrari rosa"

Francesco Fredella 28 maggio 2021 a

In Ferrari rosa. Di Steven Basalari, rampante imprenditore digitale, parlano tutti da tempo per le sue gradi doti manageriali. Sui social, dove va fortissimo, lo hanno notato per le ultime Instagram Stories con una Ferrari rosa. Singolare. Sgargiante. Unica. E' stato visto alla guida dell'auto che sognano tutti per le vie di Milano.

Basalari, conosciuto anche perché figlio del proprietario del Number One, è poliedrico. I suoi business riguardano l'ecommerce, dove è diventato un vero punto di riferimento, con risultati strepitosi. Diverso tempo fa ha messo in piedi un'operazione benefica internazionale a favore dell'Unicef con risultati molto importanti. "Guardando una foto si è accesa la lampadina. In breve tempo sono infatti riuscito a mettere in campo una nuova collaborazione benefica tra Tara McDonald e l'Unicef", aveva svelato Steven Basalari. "Conosco bene il management della cantante e tanti dj italiani davvero bravi... Per questo sono riuscito a far remixare una nuova versione 'I Need a Miracle', una delle più belle canzoni di Tara, al veneziano BadVice Dj. Tutti le royalties di questo remix e di altre versioni andranno direttamente all'Unicef per aiutare i bambini meno fortunati. In un periodo difficile come questo, come dice il titolo della canzone, anche un piccolo miracolo può servire".

Oggi, tra l'altro, in tempi di pandemia, Basalari ha spinto sull'acceleratore. Proprio come se stesse guidando una Ferrari. Il risultato è che la sua attività di imprenditore non si è fermata un attimo. Anzi. Decine e decine di persone si rivolgono a lui tra l'Italia e Dubai (dove ormai è di casa). "In questo momento così difficile per chi lavora nell'intrattenimento e soprattutto per i ragazzi sparsi in giro per il mondo, stavo cercando un progetto che potesse aiutare chi è in difficoltà e contemporaneamente dare emozione", raccontava qualche tempo Steven Basalari, che gestisce con la sua famiglia discoteche di riferimento come il Number One, il Qi Clubbing ed il Kacao.

