Uomini e Donne, ex dama sgancia la bomba: "Gemma Galgani viene sfruttata"

29 maggio 2021 a

a

a

“Gemma Galgani viene sfruttata”: la rivelazione choc arriva da un’ex dama di Uomini e Donne, Lisa Palugan, che di recente è tornata nello studio di Maria De Filippi per annunciare la data del matrimonio con Mauro Faettini, conosciuto proprio all’interno del dating show di Canale 5. Una notizia accolta in maniera positiva sia dal pubblico in studio che da quello a casa.

"Ma a chi interessa questo personaggio?". Per Gemma Galgani l'umiliazione più brutale: colpo bassissimo, da chi viene insultata

Nell’intervista a PiùDonna.it, però, la Palugan non ha parlato solo delle sue nozze. Ha espresso un’opinione anche su una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, la Galgani. In particolare, secondo lei, la dama di origini torinesi sarebbe stata un po’ sfruttata dagli uomini in questi anni: “Gemma viene sfruttata. La dama ha bisogno di trovare l’amore e io credo che vorrebbe tanto trovarlo, ma purtroppo la sfruttano sempre…”.

"Sai cosa sei?". Raptus di Tina Cipollari: basta un "moscerino" e volano stracci con Gemma Galgani

E non è tutto. Perché secondo Lisa, Gemma sarebbe stata anche un po’ sfortunata nel non riuscire a trovare la persona giusta, nonostante abbia avuto modo di conoscere tanti uomini in quest’ultima edizione: “Io penso che lei sia una sognatrice e che sia stata sfortunata…”. E ancora: “Tante volte lei ci ha creduto e l’hanno presa in giro…”. Commentando il nuovo format del programma, invece, l’ex dama ha affermato: “Quando c’eravamo noi era diverso. Adesso è troppo concentrato sui personaggi, piuttosto che sulla ricerca dell’obiettivo, che è l’amore”.

"Ha provato a portarmi in camera". Gelo in studio dalla De Filippi: il "Cavaliere"? Senza precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.