Uomini e Donne, l'ex tronista Anna Munafò si sfoga sui social: "Ho 28 kg in più". Com'è adesso

31 maggio 2021 a

a

a

"Ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo": Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, si è sfogata sui social raccontando il rapporto col proprio corpo e prendendosela con chi la giudica. La Munafò probabilmente ha preso peso dopo la gravidanza, visto che il suo primogenito è nato a giugno 2020, ma non se n'è mai fatta un problema. Nemmeno ieri quando, durante una passeggiata, ha sentito tanti occhi puntati addosso.

Uomini e Donne, oggi nessuna puntata: stop per Maria De Filippi. Ma al suo quartier generale...

L'ex tronista del dating show di Canale 5 è ormai lontana dalle telecamere e dal mondo dello spettacolo e vive in Sicilia dove si è sposata ed è poi diventata mamma. Poche ore fa, però, la Munafò ha pubblicato un post sui social raccontando di essersi concessa una passeggiata dopo tanto tempo. Il problema, però, è che durante l'uscita si è sentita costantemente osservata e pare anche a tratti giudicata.

"Ecco chi la sfrutta, la più sfortunata": drammatica rivelazione su Gemma Galgani, la sua vita un incubo?

"Non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata’ li ho sentiti. Sì, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo. Come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero”, ha scritto l'ex tronista. Una vera e propria denuncia social, al termine della quale Anna ha sottolineato che tutte le donne sono "belle a prescindere, anzi bellissime".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.