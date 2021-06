Elisabetta Gregoraci sotto attacco, Antonella Fiordelisi durissima: "Quante volte avete incontrato il bullo di turno"

01 giugno 2021 a

Nuova guerra dei veleni tra Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci. Come la scorsa settimana, è ancora l'ex tentatrice di Temptation Island ad attaccare la showgirl calabrese, ex moglie di Flavio Briatore. Sui social, la scorsa settimana, la Fiordelisi ha accusato senza mai citarla per nome la Gregoraci di averla aggredita verbalmente dietro le quinte di una famosa trasmissione di Mediaset. Il parapiglia, spiegavano i retroscena, sarebbe scoppiato a causa di qualche like di troppo messi da Antonella alle foto di Briatore, maldigeriti dalla Gregoraci.

Sarebbero volate parole grosse, insulti, qualcuno ha parlato addirittura di "umiliazione". Tanto che la Fiordelisi, su Instagram, si era detta "amareggiata e schifata". E ora? Sempre sui social, una domanda ai fallowers che per la verità sembra più un commento, pepatissimo. E un chiaro riferimento, ancora una volta, alla più famosa collega degli studi televisivi: "A quanti di voi è capitato di incrociare persone negative, di subire cattiverie gratuite o di incontrare il bullo di turno? Non vi abbattete anzi caricatevi...".

Alla 23enne, fresca di rottura con Francesco Chiofalo (il "Lenticchio" di Temptation Island), la Gregoraci non ha mai risposto direttamente, riservando però parole di fuoco a chi, sui social, ha preso le difese della Fiordelisi accusandola di averla umiliata senza motivo. "Ma come ti permetti a dire certe cose? Povera Italia...". Le parole della Fiordelisi utilizzate qualche minuto prima, d'altronde, non lasciavano adito a dubbi sulla "portata" del loro litigio: "Violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in tv fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?".

