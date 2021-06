Elisabetta Gregoraci, "insulti e minacce": caos in camerino e accuse pesantissime, chi punta il dito

Francesco Fredella 03 giugno 2021 a

Siamo al litigio in pubblico? Tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi sembra che la tensione sia arrivata alle stelle: tutto, da rumors, sarebbe accaduto sul set di un programma Mediaset. Un’indiscrezione che continua a far parlare.

Ora la ex fidanzata di Francesco Chiofalo dice di aver subito insulti e minacce da parte di Elisabetta Gregoraci. Tutto, però, sembrerebbe assurdo, visto l’aplomb della Gregoraci. La Fiordelisi racconta: “Con estrema sincerità, io non ho mai rilasciato interviste, non ho mai parlato di questa situazione, ma ci hanno pensato gli articoli di giornale. Questo perché non eravamo solo io e lei, c’erano delle persone che avevano assistito a queste cose. In quel momento ho avuto uno sfogo sui social perché mi sono sentita sotto pressione, senza però fare i nomi e poi automaticamente si era capita la situazione”.

Qualcuno, però, tra le fila delle malelingue, crede che quella della Fiordelisi possa essere una mossa per cercare popolarità. Sarà vero? Poi aggiunge: “Tutto questo è scaturito principalmente per un ‘segui’ o dei ‘like’ da parte dell’ex marito. Ci sono rimasta molto male. Ho avuto insulti, delle pressioni psicologiche pesanti, quindi in quel momento sono stata molto impulsiva”.

Ma a Tommaso Zorzi, nel programma Punto Z, la Gregoraci mette le cose in chiaro così: “Ricordo con chi ho litigato e non ho litigato con nessuna Antonella Fiordelisi. Non è assolutamente vero. Non voglio parlare di queste cose”. Caso chiuso? Forse sì. La Gregoraci, con classe e calma, mette tutto in chiaro: del resto la versione dei fatti della Fiordelisi, per adesso, non ha prove fondate. Sembrerebbe una trovata per occupare qualche riga sui siti e giornali.

