Anna Tatangelo a biliardino ci gioca così: bikini invisibile e partita bollente, le foto pazzesche

Un pomeriggio tra divertimento e relax per Anna Tatangelo, che in bikini sfoggia curve da capogiro. Gioca a biliardino e infiamma il tifo social con le sue foto in costume. E dopo l'adrenalina del match è il momento del riposo, con la cantante distesa sul lettino e la fotocamera che indugia sul suo décolleté esplosivo. O mentre torna in casa e si fa un selfie super sexy davanti allo specchio, come potete vedere qui sotto.

In bikini nero Anna è un vero schianto e una delizia per gli occhi dei tanti fan che apprezzano e la seguono sui suoi canali social. Un addome scolpito e il seno prosperoso. Si riprende davanti allo specchio e sfoggia tutte le sue grazie, poi si lancia in una partita di biliardino tra le risate. I follower sono pazzi di lei e si scatenano negli apprezzamenti per le sue curve da capogiro.

Finita la partita, la Tatangelo si rilassa distesa sul lettino, con accanto un suo amico che accompagna le Stories a suon di chitarra mentre lei intona alcuni brani del suo nuovo album. Intanto sul fronte provato stando ai rumors, sarebbe infatti sbocciato l'amore tra lei e Livio Cori, rapper di Napoli di tre anni più giovane. L'indiscrezione è stata rilanciata nel programma Ogni Mattina, il programma di Tv8, da Santo Pirrotta. Il quale ha aggiunto che a presentare Cori alla Tatangelo sarebbe stato proprio Gigi D'Alessio, storico ex della cantante. Un dettaglio piuttosto sorprendente.

