Elisa Isoardi, trasparenze killer al Montecarlo Film Festival: sale sul palco "vestita" così, si girano tutti

Trasparenze in nero. E quando Elisa Isoardi sale sul palco del Montecarlo Film Festival, tutti trattengono il fiato. L'evento ideato (e condotto) da Ezio Greggio, giugno all'edizione numero 18, ha visto la consueta parata di stelle e bellezze sul red carpet del Principato, la capitale del "glamour" mondiale soprattutto se si parla di cinema e spettacolo. A vincere è stato il film spagnolo Sentimental, ma soprattutto la voglia di nuova normalità: distanze di sicurezza, sì, ma niente mascherine. E così i sorrisi delle dive che hanno sfilato sono stati fotografati e apprezzati senza alcuna barriera.

C'era Elisabetta Gregoraci, che a Montecarlo è di casa da quando ci si era trasferita con l'ex marito Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco. Abito nero a poi rossi Dolce & Gabbana e forma smagliante, quasi a smentire le polemiche italiane che la vogliono al centro di una violenta lite dietro le quinte con l'influencer Antonella Fiordelisi proprio a causa di qualche like di troppo alle foto di Briatore.

Ammiratissima anche Rocio Munoz Morales, che ha scelto un abito floreale di Ermanno Scervino e premiata come modello di "empowerment" ed esempio di eccellenza femminile, accanto al marito Raoul Bova.

E poi, si diceva, la Isoardi. Travolgente fin dall'arrivo sul palco, seducente grazie all'effetto vedo-non vedo (in realtà, dalla vita in giù ben poco era lasciato all'immaginazione), simpaticissima accanto a Greggio. Dopo le ristrettezze dell'Isola dei famosi, ci voleva un bel bagno di mondanità.

