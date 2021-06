Stefano De Martino, "portata in spalle per quattro piani". Occhio alla nota conduttrice con cui è stato pizzicato

09 giugno 2021 a

Stefano De Martino un vero e proprio eroe. A incoronarlo tale Andrea Delogu. La conduttrice è stata soccorsa dall'ex marito di Belen Rodriguez dopo un piccolo infortunio al piede che l'ha resa impossibilitata dal camminare. E così ecco che è apparso l'ex ballerino di Amici, più in forma che mai. È stato lui a portarla a casa, in braccio. "Non tutti gli eroi portano la maschera - ha scritto la Delogu sui Instagram e condividendo con i fan uno scatto in cui mostra il piede infortunato -. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti".

Su come si siano conosciuti i due, lei presumibilmente single del matrimonio con Francesco Montanari e lui separato definitivamente dalla showgirl argentina, è ancora un mistero. Tanto che gli utenti del web si sono sbizzarriti. Certo è invece che De Martino è stato pizzicato in barca con Paola Di Benedetto. I due, immortalati dal settimanale Chi, erano in compagnia della sorella di lui. Ma non basta a non sollevare i dubbi sulla relazione tra la Di Benedetto e Federico Rossi. Alcuni infatti hanno notato che sui social dell'uno non c'è neanche l'ombra dell'altro e le voci di una nuova rottura si fanno sempre più intense. Lui si è concesso una vacanza in Calabria con gli amici, lei invece è stata paparazzata con De Martino appunto.

