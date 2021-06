Pamela Prati, dopo lo scandalo Mark Caltagirone, il grande dolore: "Un lutto devastate"

Francesco Fredella 10 giugno 2021 a

a

a

La storia di Mark Caltagirone (mai esistito) ha indispettito tutti sin dal giorno dell’annuncio del matrimonio. In pratica, sarebbe stata tutta una messa in scena. E Pamela Prati, che avrebbe dovuto sposarlo, racconta di essere vittime di un meccanismo che non conosceva. Le due agenti di Pamela, Eliana Michelazzo e Pamel Perricciolo, sono scomparse dai radar. "Sto preparando un secondo libro in cui racconterò questa storia d’amore con Mark Caltagirone e racconterò ogni particolare, anche tutto quello che non è venuto fuori. […] lo farò sotto forma di dialogo reale di ciò che ho vissuto", dice Pamela.

"Azzo che chiapp***e". Dagospia al pepe. Eliana Michelazzo? Il confronto impietoso tra questa foto e la realtà | Guarda

"Inoltre ci sarà anche l’elaborazione del lutto perché la fine di questa vicenda per me è stata un lutto devastante. […] sto facendo un libro denuncia, le truffe del cuore, le truffe affettive, ti lacerano il respiro. […] ho subito un massacro mediatico e personale soprattutto da molti miei colleghi che mi hanno abbandonato. L’adorato mondo dello spettacolo è solo falsità e zero solidarietà. Vince chi è spietato ed io non lo sono".

"Denuncio tutti". Eliana Michelazzo ha il virus, è grave: bomba legale su Briatore e Billionaire

Si tratterebbe del secondo libro della Prati su Mark Caltagirone. Intere trasmissioni, da Live a Pomeriggio5, passando per Verissimo e programmi Rai: tutti, per mesi, a caccia del fantomatico imprenditore che avrebbe dovuto convolare a nozze con Pamela. Ma non esiste e l’epilogo della vicenda lo conosciamo. Restano sullo sfondo quelle parole indimenticabili pronunciate a Domenica In. La Prati disse: "Mara, divento mamma. Marito, figli, mamma di qua e mamma di la… È bellissimo”. Persino la conduttrice aveva creduto al racconto dell’ex primadonna del Bagaglino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.