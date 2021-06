Guenda Goria e Mirko, "pronti a metterci alla prova": nuovo programma tv in vista?

Francesco Fredella 10 giugno 2021 a

Temptation Island Vip? Forse. Interrogativo amletico. Guenda Goria non chiude le porte e racconta che, se dovesse arrivare la proposta, la prenderebbe al volo. Ed il suo fidanzato Mirko cosa ne pensa? “Sarei pronto a mettermi alla prova”, rivela in diretta su RTL102.5 a Trend and Celebrities. Silenzio in studio. Guenda sorride, capisce che potrebbe aprirsi una nuova possibilità in televisione. Ed intanto i fan sono pronti a gustarsi lo spettacolo. “Lui è talmente geloso che chiederebbe il falò di confronto la prima sera”, racconta Guenda Goria. Che rivela di aver presentato Mirko a suo padre Amedeo, lo storico giornalista sportivo della Rai in pensione da pochi mesi. “L’ho conosciuto. E’ un bravo ragazzo e penso che Guenda con lui sia felice”, dice in diretta chiamando ad RTL102.5 News durante la trasmissione. “Da quando si sono fidanzati credo che sia migliorato il nostro rapporto perché vedo che è più serena anche nei miei confronti”, conclude il giornalista.

E Guenda, ora più che mai, si gode la popolarità oltre ad un momento bellissimo che sta vivendo con il suo Mirko. La loro storia d’amore è nata all’estero e, da quello che lei stessa ha raccontato, sarebbe stato galletto un pranzo. Da quel momento non si sono più mollati. “Siamo innamorati”, racconta Mirko. Il resto è storia di questi giorni. Sembra che la produzione di Temptation Island abbia chiesto a Guenda e Mirko di pensare a fare un “salto” sull’isola delle tentazioni. Accetteranno? Mistero. Ma una gola profonda ci dice che tutto potrebbe concretizzarsi a breve.

