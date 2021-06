Uomini e Donne, novità per Ester Glam: "Un altro uomo di cui innamorarmi". La foto che non lascia dubbi

11 giugno 2021 a

a

a

Ester Glam, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e che fece la corte a Paolo Crivellin, aspetta un bambino per la seconda volta. A dare l'annuncio è stata la Glam che, verso la fine di maggio, ha voluto informare i propri fan su suoi account social. Nelle scorse ore, la ragazza ha comunicato anche il sesso e il nome del bebè. Per farlo, ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae insieme al compagno Luca Baldacci e al loro primo figlio Gabriele (2 anni).

Belen Rodriguez "sparita" dai social: paura tra i fan. A stretto giro la ragione inaspettata

Il secondogenito sarà di nuovo un maschietto, che la coppia ha deciso di chiamare Brando. L'ex volto di Uomini e Donne ha comunicato la bellissima notizia con uno scatto di famiglia in cui si vede Luca ed Ester stringere per mano il piccolo Gabriele, mentre Ester agita in aria un fumogeno azzurro, per indicare il sesso del nuovo arrivo. "Il nostro mondo si tinge di nuovo di Azzurro. Ti ho desiderato tanto. Ho sperato con tutte le mie forze di poter dare a Gabriele un alleato per la vita e ho fortemente voluto un altro uomo di cui innamorarmi alla follia" ha scritto la mamma su Instagram.

"Lo vedo provato fisicamente", Tommaso Zorzi: la rivelazione dell'amico Oppini

"Mamma non vede l'ora di darti tutto l'amore del mondo insieme al tuo fratellone un po' maldestro e caciarone, e al tuo papà dolce e protettivo. Saremo una squadra perfetta: Brando ti aspettiamo!" ha concluso Glam il suo dolce messaggio. Nel dicembre 2020, la ragazza ha vissuto una situazione particolarmente pesante. Dopo essere rimasta incinta, Ester dovette affrontare un aborto spontaneo. Lo aveva altrettanto reso noto sui social, spiegando che ci teneva a condividere non solo i momenti belli e felici, ma anche quelli più difficili. Quel "ti ho desiderato tanto" alla fine del post di benvenuto al piccolo Brando, assume quindi una sfumatura completamente diversa. Tanti auguri a Ester e Luca e anche a Gabriele che avrà ora un fratellino con cui giocare.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, tradimento e rottura? Ecco come stanno le cose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.