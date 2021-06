Arisa, una fan la critica: "Perché si deve spogliare?". Chi scende in campo per difenderla

13 giugno 2021 a

“Perché deve spogliarsi?”: Arisa è stata presa di mira da una spettatrice che, sulla rivista Nuovo Tv, ha scritto un commento al vetriolo nei confronti della cantante. “Mi rendo conto che Arisa sia una donna dello spettacolo, oltre che una cantante, però non capisco l’esigenza che ha di spogliarsi per “celebrare” il corpo. Fai la cantante? Allora canta!”, ha sottolineato la signora.

La donna, insomma, non avrebbe apprezzato alcuni scatti di Arisa che – a suo dire - avrebbe la colpa di mostrare un po’ troppo le proprie forme. A difendere l’artista, reduce anche dall’esperienza come professoressa ad Amici, ci ha pensato allora Maurizio Costanzo. Alla severa telespettatrice il giornalista ha risposto: “Parliamo di una cantante e di un personaggio televisivo, è normale che si comporti così”. E ancora: “E’ ovvio che si mette in mostra per farsi guardare e apprezzare. Arisa è dotata di una grande femminilità”.

Qualche giorno fa, inoltre, si è parlato di Arisa anche per la sua dedica a un suo ex allievo nella scuola di Amici, Tancredi. Nelle sue storie Instagram, infatti, rivolgendosi al ragazzo ha scritto: “Cerca la tua strada. Segui il tuo istinto senza riverenze. Io ti amo così come sei”. E ancora: “Sei indipendente, forte, intelligente, volitivo. Come mia sorella, una delle persone che amo di più”.

