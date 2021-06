Isola dei Famosi, la confessione intima di Andrea Cerioli: "L'istinto sessuale? Una volta sola l'ho guardato e..."

13 giugno 2021 a

a

a

“La prima cosa che ho fatto è stata fumare”: Andrea Cerioli si racconta in un’intervista a Gabriele Parpiglia dopo la dura esperienza all’Isola dei Famosi. “Non sono Raz Degan 2.0, è stata tosta davvero. Non sono qua a dire che ho fatto l’eroe. Sul serio, non è stato facile“, ha aggiunto poi l’ex naufrago non nascondendo le sue difficoltà.

"Cosa lo ho visto mangiare". Cecilia Rodriguez inorridita da Ignazio Moser: ridotto a questo dopo l'Isola

A una domanda un po' più intima, invece, Cerioli ha risposto: “L’istinto sessuale quanto si azzera? Completamente, zero. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto ok, ci vediamo quando rientro. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand by”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato anche di aver bevuto parecchio il giorno prima di partire per l’Honduras: “A Città del Messico ho vomitato nei bagni e hanno chiamato un medico in quattro lingue; è arrivato è mi ha dato della roba. Sì, è così, sono sincero”.

"Lo vedo provato fisicamente", Tommaso Zorzi: la rivelazione dell'amico Oppini

Parlando dei suoi compagni di avventura, poi, Andrea ha fatto anche i nomi di chi non rivedrà mai più: “Brando e la Martani. Loro due zero”. Sul fronte chili persi, invece, Cerioli non ha nulla da nascondere e così ha raccontato di essere ingrassato 15 chili in quarantena: “Ho mangiato come un bisonte. Ho perso due o tre chili prima di partire solo per arrivare sull’Isola e non sembrare Magalli”.

Belen Rodriguez "sparita" dai social: paura tra i fan. A stretto giro la ragione inaspettata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.