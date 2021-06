Belen Rodriguez "sparita" dai social: paura tra i fan. A stretto giro la ragione inaspettata

10 giugno 2021 a

Belen Rodriguez sparita dai social. Non è passata inosservata la sua prolungata assenza, tanto che in molti hanno sollevato parecchi dubbi. Tutti però ampiamente smentiti dalla showgirl argentina che ha raccontato il vero motivo dietro alla sua scelta: "Non è che io sia diventata antipatica", ha ironizzato su Instagram attraverso delle Stories -. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo". Per la Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese sono periodi felici, che vogliono tenersi per sè. "Voglio tenere un po’ di cosine per me…così mi sembra quasi di custodire un po’ la mia gravidanza". Luna Marì, questo il nome della sua secondogenita, non tarderà ad arrivare: "Manca meno di un mese. Non vedo l’ora".

Momenti di gioia anche per Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen è andata a "riprendersi" il fidanzato Ignazio Moser direttamente in Honduras. Ignazio è infatti stato uno dei concorrenti più amato dell'Isola dei Famosi, il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Proprio per l'occasione la conduttrice aveva tentato di spingere il ragazzo a chiedere la mano di Cecilia. Niente da fare, "non lo voglio così", ha commentato lasciando la Blasi interdetta.

Eppure al ritorno in Italia i rumors non sono mancati. "Grazie amore mio per la fantastica sorpresa... sei ogni giorno la sorpresa più bella che ci sia. Ti amo e voglio farlo ogni giorno della mia vita", ha scritto Ignazio come dedica alla fidanzata. E in tanti già si chiedono se finalmente il passo in più l'ha fatto o meno.

