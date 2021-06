Francesco Oppini, la rivelazione su Tommaso Zorzi: "Lo vedo provato fisicamente"

10 giugno 2021 a

"Lo trovo provato fisicamente e penso che dovrebbe avere il coraggio di dire qualche no": Francesco Oppini parla così del suo amico Tommaso Zorzi. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e tra di loro è subito nato un rapporto speciale. Dopo la vittoria del reality di Canale 5, l'influencer milanese si è buttato a capofitto in altre esperienze nel mondo dello spettacolo. Dopo poche settimane, infatti, è approdato nello studio dell'Isola dei Famosi come opinionista. La scelta di non prendersi un momento di pausa dopo il GfVip non è stata giudicata in maniera positiva da Oppini.

“Avrebbe fatto bene a staccare per un mese, ma non ci è riuscito", ha detto il commentatore sportivo in un'intervista al settimanale Nuovo. Il figlio di Alba Parietti ha criticato anche il ruolo che è stato affidato al suo amico: "Ha talento e lo vedrei meglio a condurre una trasmissione tutta sua piuttosto che a essere relegato nel ruolo di opinionista".

Alla domanda su un'eventuale sua partecipazione a Temptation Island insieme alla fidanzata, invece, Oppini ha ammesso di essere stato contattato più volte dalla redazione del reality show, ma di aver sempre declinato l’invito: "Mi hanno offerto più volte Temptation Island ma ho sempre detto di no. Non darei mai la mia storia d’amore in pasto alla Tv".

