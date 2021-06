Elettra Lamborghini? Prima così, poi la "mossa sbagliata": forme proibite, una foto pazzesca

16 giugno 2021 a

Mamma mia, Elettra Lamborghini. Eccola mostrarsi su Instagram direttamente da Mykonos, in Grecia, dove si trova con alcune amiche a godersi un poco di vacanze. "Sto per fare una storia da influencer per farvi vedere sto po' po' de fisichino", premette l'ereditiera. Dunque, largo alle immagini.

Una assoluta e clamorosa bomba sexy in costumino bianco. "Ho un bikini solo per te... ma non mando foto in direct" scrive citando la sua ultima hit, Pistolero. Dunque, le immagini del video. Fisico statuario mentre si gode il sole in barca. E poi, quando si rivolge ai suoi fan parlando dritta dritta in camera, ecco che Elettra Lamborghini si piega un poco in avanti offrendo una "panoramica" sulle sue forme assolutamente proibita...

