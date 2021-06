Belen Rodriguez, "non ho mai smesso in gravidanza": la confessione privatissima

17 giugno 2021 a

Si avvicina il giorno del parto e Belen Rodriguez ha voluto svelare ai suoi fan il segreto per mantenersi in forma. Quale? Semplice, il pilates. La stessa showgirl ha confessato su Instagram "di non aver mai smesso di farlo in gravidanza". Ciò che invece ha cambiato è il suo rapporto con i social. Dopo i sospetti e le preoccupazioni dei suoi tanti ammiratori che non la vedevano apparire, la modella argentina ha rassicurato: "Non è che io sia diventata antipatica - è stata la sua spiegazione -. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo". La Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese diventeranno a breve genitori, un momento speciale che la showgirl ha intenzione di godersi: "Voglio tenere un po’ di cosine per me…così mi sembra quasi di custodire un po’ la mia gravidanza".

A mettere un po' di confusione nella coppia è stata però la ex fidanzata di Spinalbese. La ragazza, in un'intervista a DiPiù, ha confessato di aver ricevuto una telefonata da Belen. Colpa di uno sfogo sui social, arrivato il giorno in cui la showgirl e l'hair stylist hanno ufficializzato la loro unione. "Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: 'Non mi sento inferiore a nessuno'. Nella bufera - ha chiarito l'ex - era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen".

La richiesta era esplicita: "Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella chiamata fuori luogo e ho detto a Belen: 'Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?' A quel punto non ci siamo più sentiti". Caso chiuso a quanto pare.

