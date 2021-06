Sangiovanni e Giulia, dove li hanno beccati: capito la coppietta di Amici?

19 giugno 2021 a

a

a

Dopo l'esperienza ad Amici, Sangiovanni e Giulia - che si sono conosciuti proprio all'interno della scuola di Maria De Filippi - si godono la loro relazione lontano dalle telecamere. Sembra, però, che il cantante e la ballerina siano molto richiesti anche dal mondo del gossip. Lo dimostra uno shooting fotografico realizzato a Fregene dove i due sembrano delle vere star, intenti a scattare delle foto per l’estate 2021.

"Perché sono in debito": Alessandra Celentano, ciò che Serena Marchese non aveva mai confessato

Non si sa ancora bene a cosa sia destinato questo servizio, anche se - come scrive il Tempo - secondo i ben informati potrebbe trattarsi delle riprese del videoclip di Malibù, la canzone di Sangiovanni, diventata in pochi giorni la hit del momento. Altri, invece, vagliano l’ipotesi di un’esclusiva per dei settimanali di gossip come Chi oppure Vanity Fair.

In ogni caso, è bastato uno scatto rubato e postato sui social a scatenare la curiosità dei fan che li seguono fin dall'inizio. Sangiovanni e Giulia sono stati ripresi su una spiaggia del litorale romano insieme a un team di fotografi. Sono apparsi coperti da dei grandi ombrelli, poi hanno raggiunto la riva e tra baci, sorrisi e abbracci sono stati guidati dagli esperti per degli scatti molto passionali. Ad immortalare i retroscena dello shooting è stato un fan della coppia. "Ho potuto fare solo questo perché un tipo mi ha sbroccato dicendo che non potevo fare foto”, ha spiegato in un tweet.

"Non serbo rancore per lui", Deddy e Rosa si sono lasciati: cosa c'è dietro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.