Gilles Rocca, video da brividi e paura nella notte: "La morte in faccia". Cos'è successo

"Stavamo per morire", Gilles Rocca ha fatto questa rivelazione su Instagram, lasciando tutti i suoi fan a bocca aperta. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, molto attivo sui social, ha fatto una breve vacanza in Versilia con alcuni suoi amici. E tutto è andato bene fino alla pubblicazione di un video nel quale Rocca ha spiegato che stavano tutti rischiando la vita per un errore di uno dei suoi amici: "Vogliamo dire che stavamo per morire grazie a questo tipo qua?".

In un secondo momento, l'ex concorrente del reality di Canale 5 ha spiegato bene cosa è successo: “Sapete perché stavamo per morire? Questo tipo qua ha preso l’autostrada contromano…". Per fortuna, però, è andato tutto bene e nessuno si è fatto male. L'amico di Gilles è poi intervenuto in prima persona sui social e ironicamente ha detto: "Una cosa so fare, prendere le autostrade contromano e l’ho fatto…”.

Rocca poi è intervenuto di nuovo e sorridendo ha aggiunto: "Una notte da leoni all’Autogrill…”. Qualche giorno fa, dopo la finale dell'Isola vinta da Awed, Gilles è tornato a parlare del programma, rivelando: "Mentre ero in Honduras ho odiato l’Isola più di qualsiasi altra cosa, mi ha messo di fronte alle mie fragilità". Poi però si è detto soddisfatto: "Sono felice del percorso che ho fatto". E ancora: "Il mio lato più sensibile è venuto fuori in modo incontrollabile, facendomi fare nei mille momenti di solitudine un’autoanalisi su me stesso”.

