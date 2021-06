Elisabetta Gregoraci, faccia a faccia col bandito: "Riposa, mio piccolo eroe", dramma per il figlio Nathan

22 giugno 2021 a

Le ultime ore sono state piuttosto impegnative, soprattutto dal punto di vista mentale prima ancora che fisico, per Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco. La showgirl ha infatti sventato un furto nella sua abitazione, ritrovandosi faccia a faccia con un ladro: in tale circostanza ha avuto la freddezza di non farlo scappare mentre il figlio chiamava la polizia. Il tutto si è risolto positivamente, ma è rimasto comunque lo spavento per quanto vissuto.

A tarda notte l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato una foto su Instagram in cui tiene la mano al figlio, accompagnata da una dedica molto dolce. “Giornata pesante per noi - ha esordito la Gregoraci - faccio fatica ad addormentarmi, siamo tutti un po’ scombussolati e stiamo un po’ così. Ma tu finalmente ti sei addormentato, riposa mio piccolo eroe. La tua mamma ti proteggerà sempre con tutte le sue forze e tu sei il mio piccolo eroe. Notte”.

Nel pomeriggio di ieri Elisabetta aveva messo al corrente i suoi fan della disavventura - finita bene - con il ladro: la prima a imbattersi nel malvivente è stata la tata, che è stata anche aggredita ma senza conseguenze fisiche. “Non so con quale freddezza sono riuscita a fare dei video e Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia”, ha raccontato la Gregoraci. “Ci siamo molto spaventati”, ma fortunatamente tutto è finito per il meglio.

