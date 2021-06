Pierpaolo Pretelli "ha già superato il provino": tradimento a Mediaset? Tam-tam in televisione

Francesco Fredella 22 giugno 2021 a

a

a

Pierpaolo Pretelli senza freni. A tutto tondo. L'ex velino di Striscia la notizia, che è arrivato in finale al Grande Fratello vip, adesso sta vivendo un momento bellissimo: popolarità al massimo e amore a gonfie vele con Giulia Salemi. Ma gli occhi di tutti sono sul rapporto tra Pretelli e Zelletta, che a quanto pare sono ai ferri corti. Forse un addio definitivo? A Super Guida Tv, l’ex gieffino racconta tutto senza freni. E dice: "Abbiamo una vita diversa e viviamo in città diverse. Capita che ci si perda". Ma le sue parole potrebbero sembrare, più che altro, una giustificazione ad una rottura che era già nell'aria da tempo.

Il singolo di Pretelli vola. "Con Shade c'è stato subito feeling", ecco dove si sono conosciuti

Una vera cannonata. Zelletta non commenta. Resta in silenzio, per adesso. Il bel momento per Pretelli ha il sapore del riscatto. La sua è la storia di un ragazzo del sud che cerca il successo e fa mille lavori per portare a casa i soldi per crescere suo figlio Leo. Poi arriva la grande occasione: Striscia la notizia e il Grande Fratello vip. E' lì, nella casa più spiata d'Italia, che trova l'amore: Giulia Salemi lo fa sognare.

Giulia Salemi, un terrificante lutto in famiglia: chi la lascia, la straziante foto della lapide

“Ora ci godiamo l’estate, poi si vedrà", dice a Super Guida Tv. Va benissimo anche la canzone, "L'estate più calda", di Pretelli che è stata scritta da Shade (i due, come Pierpaolo ha raccontato a Libero, si sono conosciuti in occasione della Nazionale cantanti). Pretelli, da rumors, potrebbe sbarcare su Rai1 a Tale quale show. Da nostre indiscrezioni sembra che abbia già superato il provino. Carlo Conti ha deciso di arruolarlo? Nei prossimi mesi lo sapremo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.