Loredana Lecciso, impensabile a casa di Al Bano Carrisi: "Devo perdere 4 kg. E lui...", la confessione sul "metodo"

Ciò che ancora non sapevamo su Al Bano Carrisi, lo rivela Loredana Lecciso. Altro che crisi, come qualcuno ha vociferato la scorsa settimana: la coppia è più solida e lanciata che mai. E così, la Lecciso si sbottona in una intervista concessa a Nuovo Tv, dove parla della sua vita al fianco di uno dei cantanti più amati d'Italia. Una coppia, la loro, sempre al centro del gossip.

E Loredana spiega come si sta preparando alla famigerata prova-costume, appuntamento ineludibile quando arriva l'estate. E premette: "Devo perdere quattro chili", ha confessato. E Al Bano la aiuta proprio a raggiungere questo obiettivo. "Mi impegno a percorrere dieci chilometri al giorno. Quando cammino la sera vado a dormire più serena", spiega la Lecciso. Che poi aggiunge: "Mi tiene in forma e con lui faccio le passeggiate, mi accompagna volentieri".

Insomma, un Al Bano Carrisi attento a tutto, compresa la linea della compagna. Ma il cantante è attento anche alla sua carriera, ovviamente: fervono i preparativi per l'attesissimo ritorno in tour con Romina Power, un tour che toccherà - coronavirus permettendo - un po' tutta Europa. E fu proprio la notizia del tour a far sorgere la bufala di una crisi tra lui e la Lecciso: come detto, niente di più falso.

