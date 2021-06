Maxi Lopez, drammatica accusa a Wanda Nara: "Ormai da dieci mesi", come è ridotto l'attaccante argentino

22 giugno 2021 a

Una pesantissima accusa, mossa da Maxi Lopez contro l'ex moglie, Wanda Nara, oggi sposata di Mauro Icardi, di cui è anche agente. Maxi Lopez attacca dai social, su Instagram, dove in una story accusa la bionda di non fargli vedere i suoi figli, Valentino, Benedicto e Constantino, dalla bellezza di dieci mesi. Il calciatore ha approfittato della festa del papà per fare gli auguri a tutti i padri e sganciare poi la bomba.

Nel messaggio, infatti, si legge: "Buona festa del papà a tutti i papà del mondo. Anche se non me li fai vedere per dieci mesi e insisti a tagliare i legami, io ci sarò sempre per loro. È qualcosa che non potrai mai capire. Mi mancate, ma questo già lo sapete". Parole pesantissime che vanno a scrivere un nuovo capitolo della guerriglia tra lui e l'ex moglie, Wanda Nara.

