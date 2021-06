Paola Ferrari e il movimento "Basic Instinct" su Rai 1? Clamoroso, dove pubblicano la foto piccante

Francesco Fredella 23 giugno 2021 a

Non si parla solo degli Europei in America, l'accavallata di gambe di Paola Ferrari - in diretta su Rai 1 - conquista un pezzo sul New York Post (un famoso e autorevole sito). Ed è subito un boom di visualizzazioni. Strano, ma vero. Paola, durante il match dell'Italia contro la Turchia, ha fatto parlare tantissimo i tabloid di tutto il mondo mentre Diletta Leotta, sua acerrima nemica, e Can Yaman erano all'Olimpico a godersi la partita. Gli occhi di tutti, però, sono andati su quella scena che è diventata virale in pochissimo tempo.

Addirittura la scena ha fatto venire in mente Sharon Stone e Basic Instinct, il famoso film in cui la scena celebre è proprio quella dell'accavallata di gambe. Anche i tedeschi ne parlano. E la signora del calcio fa il pieno di consensi dribblando tra una partita e un'intervista a bordo campo. Si apre in caso internazionale perché secondo alcune malelingue la Ferrari avrebbe osato molto. Lei chiarisce: “Sharon Stone in quella scena non indossava l'intimo, io invece preferisco tutelare la....". Gelo.

E poi a Un giorno da pecora si lascia andare a confessioni chiarissime: "Sì, è diventato un video virale, stanno usando più il var su quello che in campo agli Europei. L’inquadratura? Beh, è capitata, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto…". Una cannonata a Belen Rodriguez, che a Sanremo si presento con la farfallina inguinale tatuata? A quanto pare sì. Ma anche la Ferrari vola alto. Anzi corre. E sui social si parla ancora e solo di lei.

