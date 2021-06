Barbara d'Urso, "ti taglia la testa". Orrore contro la conduttrice, il folle che voleva ucciderla: nello studio di Canale 5...

23 giugno 2021 a

Barbara d’Urso è stata in aula al tribunale di Roma, dove è stata ascoltata all’interno del processo - svoltosi a porte chiuse - che vede sul banco degli imputati il 36enne catanese Salvatore Fiorello. A suo carico c’è l’accusa di stalking: “Ho paura - ha dichiarato la conduttrice di Mediaset - il mio stalker è stato visto sotto casa mia, mi sono arrivate minacce con scritto ‘ti taglio la testa’, ho dovuto prendere una guardia del corpo”.

L’inizio dell’incubo per la d’Urso risale al 2017, quando l’uomo partecipò a una sua trasmissione. Da quel momento il 36enne catanese ha iniziato a spacciarsi per figlio adottivo della conduttrice televisiva, aprendosi tra l’altro un profilo su Instagram sotto il nome utente ‘bacisolari’. Non solo, perché l’uomo avrebbe scritto ai parenti della d’Urso per chiedere di poter vedere i suoi ‘fratelli’. Ultimamente le cose si sono fatte ancora più serie e inquietanti, perché l’uomo ha iniziato a minacciare online “Carmelita” e a tempestare di telefonate la sua redazione.

Il giudice Valerio Di Gioia ha disposto una perizia psichiatrica e ha rinviato alla prossima udienza, che è stata fissata per il 14 ottobre. Giornate quindi non facili per la d’Urso, tra la presenza in tribunale per essere ascoltata e le voci sul suo futuro televisivo, che parlano di un possibile ridimensionamento dopo anni di sovraesposizione mediatica ma anche di grandissimi successi.

