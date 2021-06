Lory Del Santo, confessione spinta: "Dovevo scegliere tra Mancini e Vialli", con chi ha passato la notte (e come)

24 giugno 2021 a

Doveva scegliere con chi trascorrere una notte tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli e alla fine ha scelto l'attuale allenatore della Nazionale. Un flirt brevissimo di cui Lory Del Santo adesso a i Lunatici su Rai Radio 2 svela i dettagli: "Avevo due possibilità. Potevo scegliere tra lui e Vialli", racconta. "Sapevo che era solo per una volta, ero capitata per caso ad una cena, non mi ricordo neanche chi mi avesse invitato. Era finita tardi, non sapevo dove andare a dormire, quindi ero rimasta in questo posto", prosegue la Del Santo. "Avevo capito che tutti e due erano interessati a me, dovevo scegliere con chi dormire, poi la mattina sarei partita. Ho scelto Mancini anche se Vialli era bellissimo, ma mi sembrava più playboy. Mancini mi sembrava più dolce, forse ho scelto l'uomo della sicurezza". E così è stato. Perché Mancini "si è dimostrato un uomo di una dolcezza incredibile. Ha un suo mondo interiore particolare".

La showgirl fa anche altre confessioni: per esempio, parla del fatto che molti uomini volevano pagarla per stare con loro. "Ci sono stati uomini che mi hanno offerto uno stipendio mensile per essere la loro fidanzata. Mi hanno detto se tu stai con me ogni mese ti do tot", spiega Lory Del Santo. "Delle cifre enormi, che mi avrebbero sistemato per un po' di tempo. Ma non ce l'ho fatta".

Tanto che pure sul #metoo dice: "Io sono sempre stata molto chiara, ho sempre pensato che anche accettando delle offerte di un certo tipo, se non avessi avuto talento poi non sarei riuscita. A me direttamente certi ricatti non li hanno mai fatti".

