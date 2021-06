Elisabetta Gregoraci da svenire, abitino rosa con buco strategico: sul palco così, si vede tutto

26 giugno 2021 a

Un debutto in grande stile quello di Elisabetta Gregoraci che si è presentata sul palco di Battiti Live 2021 con un abito dalla scollatura mozzafiato. La showgirl calabrese, conduttrice assieme ad Alan Palmieri del programma di Radio Norba, ha aperto la puntata del 25 giugno con un abito fucsia che lasciava ben poco spazio all'immaginazione: la gonna corta solo sul davanti lasciava intravedere le gambe atletiche. Raccolti invece i capelli, mentre a completare il look azzeccatissimo c'erano gli orecchini e i tacchi vertiginosi. E infatti non sono mancati gli apprezzamenti: "Sempre il top", "Assolutamente bellissima", "Ti ho apprezzata al Grande Fratello e sono felice di rivederti", sono solo alcuni dei commenti piovuto sotto lo scatto con Palmieri a cui sono arrivati altrettanti plausi: "La perfetta coppia di conduttori", scrive un utente.

Non a caso per i due c'è una novità e non da poco. La Gregoraci e Palmieri si sono cimentati in una canzone, "Anno Zero". "È nata per gioco", spiega il conduttore che prosegue: "Neanche avevo intenzione di cantarla, spesso in passato diversi artisti hanno chiesto la mia consulenza su testi e musiche, poi alcuni amici hanno voluto mettermi alla prova, anzi metterci alla prova, perché con Elisabetta spesso nel backstage di Battiti ci siamo lanciati in esilaranti duetti".

A fargli eco la stessa Gregoraci, un po' presa alla sprovvista: "Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto, ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro, tra di noi c’è un feeling artistico consolidato e indissolubile, ci capiamo al volo, e poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità". Il brano sarà dunque inserito all'interno della compilation di Battiti Live nell'edizione di quest'anno.

