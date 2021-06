Diletta Leotta, primo piano proibito e quel fiocco... proprio lì. Prego? Vietata ai minori

29 giugno 2021 a

Tempo di vacanze, di mare, di barca. Anche per Diletta Leotta: conclusa la stagione calcistica e in attesa del ritorno della Serie A in esclusiva Dazn che la vedrà super-protagonista, la meravigliosa conduttrice si gode il meritato relax insieme a Can Yaman, a casa dell'attore, in Turchia. Alla faccia di chi li dava in crisi. Lei come sempre super-sexy e inarrivabile, lui muscolosissimo.

Il loro tempo libero viene ovviamente raccontato su Instagram, dove Diletta Leotta si mostra in uno striminzitissimo bikini rosa. Il fisico? Mozzafiato. Ed eccola poi in primo piano, sorridente e con cappellino bianco, mentre si sorseggia un drink. Ma l'occhio, inevitabilmente, cade sulle sue forme, in assoluta evidenza e poco nascoste del bikini, impreziosito da un mini-fiocchetto rosa, proprio lì..

