Romina Power, indiscrezioni: "Da un punto di vista sentimentale...", le parole su Al Bano che hanno fatto sbroccare la Lecciso

Sussurri su Novella 2000, nelle pillole di gossip pubblicate sul celebre settimanale. Sotto ai riflettori tornano sempre loro, Al Bano Carrisi e Romina Power. O - fate voi - Al Bano e Loredana Lecciso. Già, perché secondo il settimanale, alcune parole dell'ex moglie del leone di Cellino San Marco avrebbero indispettito, e non poco, proprio Loredana.

Il punto è che Romina, rivolgendosi ovviamente ad Al Bano, ha recentemetne affermato: "Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene". E a strettissmo giro di posta ha aggiunto: "Spero di non finire la vita sola da un punto di vista sentimentale". Parole che, appunto, avrebbero infastidito, e parecchio, la Lecciso.

Negli ultimi giorni, per inciso, Al Bano ha smentito seccamente alcune indiscrezioni che lo davano in crisi proprio con Loredana. Fake-news, assoluta. E ancora, si è parlato dell'artista pugliese per il fatto che una serie di concerti previsti in Russia, che lo avrebbero visto sul palco proprio con Romina, sono stati rimandati a causa della nuova impennata di contagi e ricoveri dovuti al coronavirus. Insomma, un altro stop, l'ennesimo, dovuto a questo maledetto Covid...

