Elisabetta Gregoraci, dolore e dramma privato: "Questo giorno maledetto ti ha portato via da me"

Quella di oggi è una giornata difficile per Elisabetta Gregoraci. L'ex gieffina ha ricordato la madre scomparsa alcuni anni fa e sui social ha scritto: "Odio questo giorno maledetto che ti ha portato via da me. Odio questo numero”. L'ex di Flavio Briatore non ha mai nascosto di essere molto legata alla sua famiglia. E proprio il momento in cui ha dovuto dire addio a sua madre le ha stravolto la vita.

La showgirl ha pubblicato - tra le storie Instagram - uno scatto che la ritrae da ragazzina insieme alla mamma. Una foto che mette in mostra la grande complicità che aveva con sua madre, una foto che vale più di mille parole e nella quale si percepisce il grande amore che c’era tra le due. “Ovunque tu sia sappi che mi manchi, sempre tanto, ogni giorno di più. Ti amo mamma”, ha scritto infine la Gregoraci. Intanto l'ex gieffina sta raccogliendo grande consenso al timone di Battiti Live, l'evento musicale che conduce insieme ad Alan Palmieri.

La conduttrice presenterà stasera la terza puntata. E per l’occasione ci saranno grandi ospiti internazionali, tra cui Sophie and The Giants e Bob Sinclair. E non solo. Oggi il palco di Battiti Live accoglierà anche una "veterana" di questo spettacolo, Emma Marrone. La cantante ed ex di Amici sta scalando le classifiche con il nuovo singolo in collaborazione con Loredana Bertè.

