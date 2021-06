Elisa Isoardi, beffa dalla Rai e silenzio a Mediaset. Ma nell'azienda di Piersilvio Berlusconi si è liberato un posto...

30 giugno 2021 a

Nessuna opportunità sul tavolo per Elisa Isoardi. La conduttrice, dopo l'esperienza a La Prova del Cuoco, ha dovuto ripiegare su ruoli minori in tv, partecipando come concorrente a due trasmissioni: Ballando con le Stelle l'Isola dei Famosi. Si pensava che proprio quest'ultimo reality potesse lanciarla e metterla al timone di programmi importanti. Così, però, non è stato. Guardando i palinsesti Rai, infatti, si nota che su Rai 2, il sabato mattina all 11 e 15, tornerà in onda la storica trasmissione Check Up. Proprio quella che era stata promessa alla Isoardi diversi mesi fa.

Alla conduzione di Check Up, però, dovrebbe esserci una tra Elena Santarelli e Luana Ravegnini. Lo rende noto TvBlog che, parlando della conduttrice piemontese, ha spiegato che è “sparita dai radar” delle trattative relative al piccolo schermo. Non è escluso comunque che possa tornare a breve con qualche novità. Tuttavia anche le voci su un eventuale programma su Canale 5 non hanno avuto alcun seguito. Si era addirittura detto che potesse sostituire Barbara d’Urso nella trasmissione della domenica pomeriggio ma l’ipotesi al momento è assai remota.

Mai dire mai, comunque. Soprattutto adesso che a Mediaset è in corso una vera e propria rivoluzione. I vertici di Cologno Monzese, infatti, starebbero pensando di ridimensionare i salotti della D’Urso. E poche ore fa Alessia Marcuzzi ha deciso di dire addio all'azienda dopo 25 anni. Lo ha comunicato lei stessa con un post su Instagram. Uno spazio per la Isoardi, insomma, potrebbe esserci.

