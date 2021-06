Antonino Spinalbese e il padre di Belen Rodriguez, soffiata clamorosa: insieme in tv? Ecco dove

Francesco Fredella 30 giugno 2021 a

Indiscrezione bomba. Il fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, è pronto per un'avventura tv: stando ai rumors giunti alle nostre orecchie potrebbe partire per Pechino Express con Gustavo Rodriguez, il papà di Belen. Le registrazioni del programma, che trasloca da Rai2 a Sky, dovrebbero avvenire tra pochi mesi. Insomma, la Rodriguez - se l'indiscrezione fosse vera - riuscirebbe a lanciare nel mondo della tv anche Spinalbese, che tra l'altro sta prendendo lezioni di chitarra. Il nuovo fidanzato della Rodriguez, parrucchiere di professione, potrebbe finalmente fare un salto in televisione diventando famoso.

Tra loro va tutto a gonfie vele. Belen e Antonino diventeranno genitori di una femminuccia a stretto giro e sui siti, in queste ultime settimane, non si parla di altro. Infatti, c'è molta attesa per l'arrivo della cicogna. La showgirl non si è ancora trasferita a Ibiza, dove è di casa d'estate. E in una recente intervista ha raccontato la bellissima storia d'amore che sta vivendo con Antonino - che tra l'altro somiglia molto ad Andrea Iannone (con cui Belen ha avuto una storia di qualche anno).

Ora si volta pagina. La Rodriguez, tra i personaggi più amati della televisione e dei social, è anche imprenditrice. Non rinuncia all'amore e, dopo il matrimonio burrascoso con Stefano De Martino, ritrova il sorriso. Antonino Spinalbese è pronto a diventare papà e a fare il salto nel mondo dello spettacolo. Cosa combinerà se dovesse partire con Gustavo per Pechino Express? Staremo a vedere. Intanto, la spifferata bomba è arrivata alle nostre orecchie.

