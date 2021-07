William e Harry, quel labiale che apre nuovi scenari: ecco che cosa si sono detti veramente

02 luglio 2021 a

Il 1° luglio è stato un giorno importante nella storia privata e pubblica di William e Harry: hanno scoperto la statua dedicata a Lady Diana. Visti i rapporti attuali, tutti gli occhi erano puntati sui fratelli, nipoti della Regina Elisabetta, di cui gli esperti reali hanno analizzato il linguaggio del corpo e i labiali L'esperto Jeremy Freeman ha studiato il labiale di Harry e pare che le sue parole suggerissero che i due fratelli stessero superando le spaccature: il messaggio che fa ben sperare in una pace a breve con William.

Grande attesa per il giorno in cui la principessa del Galles avrebbe compiuto 60 anni. Giorno in cui sarebbe stata inaugurata la statua a lei dedicata voluta fortemente dai figli quando andavano d’amore e d’accordo. Il monumento era stato commissionato nel 2017 a Ian Rank-Brodley, scultore famoso in Gran Bretagna a cui si devono i ritratti della regina Elisabetta su tutte le monete del Regno Unito.

Eppure sollevato il telo della statua nel giardino di Kensington Palace, la delusione sulle facce di Harry e William era ben visibile. Nulla che ricordasse l’aspetto e la bellezza dell’amata mamma. Uno scherzo del destino per farli riavvicinare e farli sentire uniti almeno nelle critiche di fronte a un lavoro che non rende giustizia alla memoria della principessa del popolo. Sguardi d’intesa e poche parole tra i due principi che hanno condiviso la cerimonia con gli Spencer, il fratello e le sorelle di lady Diana. Solo la possibile riappacificazione tra i due, dimostrata dal possibile scambio di serene battute tra i due fratelli, sembra portare un po' ddi speranza per entrambi in quel giorno infelice per loro.

