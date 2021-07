Chiara Ferragni e Fedez, "vacanze proibite ai comuni mortali". Cosa state vedendo (e quanto gli è costato a notte)

03 luglio 2021 a

Vacanze proibite ai comuni mortali per Chiara Ferragni ed il marito, il rapper Fedez. D'altronde, si sa, le due star di Instgram muovono migliaia di euro per ogni loro post e "comuni mortali" non lo sono più da un bel pezzo, almeno sui social.

L'imprenditrice e il cantante/produttore stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza all'Augustus Hotel, resort extra-lusso di Forte dei Marmi e uno dei luoghi più esclusivi della Versilia. Tutto, ovviamente, a beneficio di Instagram. Non a caso i Ferragnez hanno pubblicato sui loro social le (tenerissime) foto di famiglia con Leone e la piccola Vittoria.







Tra baci, abbracci e pose da tipica famigliola italiana al mare, non può mancare il riferimento all'hotel che li ospita. Come riporta il sito specializzato Gossipetv, l'attenzione dei followers (e soprattutto degli haters, decisamente superiori per numero ai fan come purtroppo accade a molte celebrità) si è concentrata nel giro di pochi minuti sul costo dell'anticipo delle ferie.

"Dopo un’attenta ricerca sui portali specializzati in prenotazioni alberghiere - si legge -, si apprende che la celebre coppia potrebbe aver speso fino a 1.000 euro a notte per una junior suite", sempre che la coppia non abbia preferito usufruire di una delle ville private che fanno parte della struttura, che comprende Villa Present, la Nave con vista pineta o le altre 7 ville per clienti "selezionati". Una esperienza per pochi che comprende anche l'utilizzo della spiaggia privata e del Lido, ex villa Agnelli.

