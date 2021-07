Temptation Island, Selvaggia Lucarelli e il "ragazzino malato con la clava": sentenza tombale

06 luglio 2021 a

"Tossicità della relazione: 10". Selvaggia Lucarelli, su Instagram, analizza le coppie in gara a Temptation Island con approccio "sociologico" e piazza un bel bollo d'infamia su Tommaso e Valentina, il duo forse più chiacchierato dell'edizione del reality trash di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Lei 40enne, lui 21enne folle di gelosia. La coppia è scoppiata a causa delle corna, sì, ma del ragazzo. Un finale non del tutto inatteso che non cancella l'idea che l'opinionista del Fatto quotidiano si è fatta dei due protagonisti in una sola settimana.

"Lui finge insicurezza, ma è sicuro, dominante, abile manipolatore - è la sentenza senza appello di Selvaggia su Instagram -. Lei finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane. Era lusingata dai divieti e dalla gelosia di lui, gelosia che ha sempre ritenuto conseguenza del non 'saper gestire una donna come lei'. In realtà è lei che non sapeva gestire la relazione, era lei che accettava il ragazzino con la clava perché la faceva sentire desiderata. E la cosa più preoccupante è che a colpi di 'cavacecio', 'shhhhhh', 'zitta', lei se lo ripiglierà pure. Non per riavere lui, ma l’illusione di aver strappato il fazzoletto dalle mani di una ragazza di 20 anni".

"Lui si definisce 'malato' con un certo compiacimento, a 20 anni - prosegue la Lucarelli -. Lei, a 40, reputa tutto questo non solo accettabile, ma anche lusinghiero. Riassunto. Questa versione sfig***a di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. Tossicità della relazione: 10". Peggio di così? Si può, e sempre a Temptation: secondo la Lucarelli Stefano e Manuela raggiungono un "livello di tossicità: 20". "Lei dice che lui è disordinato, anaffettivo, tirchio, volgare, egoista ed erede morale di Pacciani, più o meno. Lui che lei è un’inetta, incapace, insicura, rompicoglioni". Per farla breve: "Si detestano per incompatibilità conclamata" ed "entrambi sperano che sia l’altro a mettere fine all’agonia". Auguri.

