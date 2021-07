Belen Rodriguez, "cosa è sparito dalla culla della figlia": bomba di Dagospia e mistero, che succede?

06 luglio 2021 a

Manca poco, ormai pochissimo, alla gravidanza di Belen Rodriguez. A breve dovrebbe nascere la sua seconda figlia, la prima con Antonino Spinalbese, dopo aver avuto Santiago con Stefano De Martino. E della meravigliosa showgirl argentina, un po' sparita dai social in questo periodo per tutelare la sua privacy, ecco che ne parla Dagospia, in una rubrica a tutto gossip.

Si parla della nascitura, Luna Marie. "Era questo il nome che avrebbe dovuto portare la piccola in arrivo. Belen Rodriguez aveva detto che alla scelta del nome ci aveva pensato il piccolo Santiago. Il primo figlio della showgirl, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, aveva pensato al nome Luna. Al quale poi Belen e Antonino Spinalbese avevano deciso di aggiungere Marie per richiamare il primo nome di Belen, che si chiama Maria Belen Rodriguez", ricorda Dagospia.

Bene, ora c'è però un piccolo giallo. Un piccolo mistero scatenato dalla foto della culla acquistata per la piccolina e pubblicata sui social proprio da Spinalbese. Riprende Dagospia: "Ora, in una foto della culla che ha pubblicato il futuro papà, é sparita la “e”. C’è ne faremo una ragione...". Insomma, non più Luna Marie ma semplicemente Luna Mari. Come mai?

