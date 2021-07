Temptation Island, Valentina e Tommaso hanno preso in giro Mediaset? La clamorosa indiscrezione dopo tradimento e falò

Francesco Fredella 08 luglio 2021 a

Sembra davvero un nuovo colpo di scena: a Temptation Island, Tommaso e Valentina sono tornati insieme. Stiamo parlando della coppia che "scotta" e che ha fatto discutere tutti dopo lo show di gelosia medievale di Tommaso (che ha 20 anni meno di Valentina). Lui, però, ha avuto un flirt con una tentatrice durante il programma ed allora le cose sono cambiate rapidamente. Tommaso e Valentina si sono mollati al falò di confronto dopo il bacio del 21enne, inaspettato.

Un fulmine a ciel sereno. Lui, lo ricordiamo, aveva condannato Valentina per un bikini e poi è caduto in tentazione. Ma sembra che lontano dal falò e dalle telecamere ci sia stato un riavvicinamento. Ai telespettatori, che hanno premiato Temptation Island con il 30% di share, non è sfuggito una dettaglio: la foto insieme nell'immagine profilo di Instagram. Non è stata cambiata. E questo potrebbe essere un dettaglio da non sottovalutare affatto.

I due vivono insieme con la madre di Tommaso. Adesso, potrebbe arrivare la seconda chance per il ragazzo? Valentina, durante la prima puntata aveva parlato, lanciando un grido di allarme, di gelosia patologica. E adesso cosa accadrà? Occorre aspettare l'ultima puntata per saperlo. Ma sale la tensione, e anche la curiosità tra i telespettatori. Potrebbe essere per davvero un colpo di scena senza precedenti.

Mettetevi comodi e gustatevi lo spettacolo gentilmente offerto da Temptation Island, dove tutto può accadere e dove tutto è spesso perdonato. Anche un bacio, anche un paio di "corna" che in questa edizione fioccano come la neve.

