Tommaso Zorzi, terrore puro: "Venti secondi dopo e sarei morto", tragedia sfiorata in strada

Disgrazia scampata. Per un pelo. Tommaso Zorzi è impaurito, sui social racconta quello che ha visto con i propri occhi. "Se fossi passato venti secondi dopo sarei morto. Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo cadere. C’è… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!”. Si tratta di un vero miracolo: Tommaso Zorzi per poco stava per essere colpito da un vaso, caduto probabilmente da un balcone a causa del maltempo che nelle ultime ore ha colpito il nord. E Zorzi sui social non ha perso la verve comica per raccontare l'accaduto.

In questi ultimi mesi, dopo la fine del Grande Fratello Vip, il pubblico ha imparato a conoscerlo meglio sui social (dove va fortissimo). Infatti, sempre stando a quello che racconta su Instagram, la sua storia d'amore con Tommaso Stanzani procede a gonfie vele. Sono una coppia bellissima, felice e virale più che mai. Nella vita televisiva di Zorzi, però, resta un interrogativo: che fine ha fatto l'amicizia con Francesco Oppini?

Non si notano Ig stories insieme e sembra che tutto sia finito, o quasi. Eppure Oppini jr aveva giurato eterna amicizia a Zorzi. E viceversa. Una scena bellissima che, però, potrebbe aver avuto un epilogo diverso. I due non ne parlano. Silenzio assoluto. Forse questo è ancora più grave: la mancanza di chiarezza potrebbe aver indispettito i fan del Grande Fratello Vip, che al momento vorrebbero saperne qualcosa in più. "Rassegnatevi, non saprete nulla", ci svela una fonte anonima. Pare che abbia ragione.

