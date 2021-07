Uomini e Donne, "si è tolto un rene": la scelta eroica di Alessandro D'Amico, ecco a chi lo ha donato

08 luglio 2021 a

Alessandro D’Amico è conosciuto dal pubblico di Uomini e Donne per essere stato uno dei corteggiatori del trono gay. Adesso però ha fatto notizia per qualcosa di molto più nobile della partecipazione al dating show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. In un post pubblicato su Instagram, D’Amico ha raccontato una storia che sta commuovendo il mondo dei social.

In pratica l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di venire in soccorso alla sorella Federica, a cui è stato asportato un rene tempo fa. “Una promessa che feci a me stesso - ha scritto Alessandro - quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare. Questa volta ho detto no, questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino”.

In pratica D’Amico ha donato un rene alla sorella Federica, che sempre sui social lo ha ringraziato del gesto eroico: “Tra qualche ora tutto sarà finito, anzi tutto ricomincerà. La mia vita cambierà in meglio, i miei sogni riprenderanno forma, e semplicemente grazie a te. Mi stai dando la tua vita nelle mie mani. Mi stai dando la responsabilità di accudire parte di te, con me, per sempre. Auguro a te e a me una nuova vita, fatta solo di tanti sorrisi”.

