Belen Rodriguez ha partorito nella notte degli Europei: "Giornata fortunata"

Belen Rodriguez è diventata di nuovo mamma. Nella giornata indimenticabile per gli Azzurri, che hanno trionfato battendo l'Inghilterra, è arrivata anche la cicogna in casa Rodriguez. La piccola Luna Marì è arrivata nella notte tra domenica e lunedì 12 luglio, sono stati i genitori di Belen a dare l'annuncio su Instagram. “Giornata fortunata! Forza la mia Italia! Ha vinto l’Argentina! Ha vinto l’Italia! È nata Luna!”, ha scritto Belen su Instagram: il riferimento, ovviamente, è alla finale della Copa America e a quella degli Europei 2021 con la vittoria degli Azzurri di Mancini. “Grazie Muneca!”, ovvero “Grazie Bambolina!”, ha scritto Antonino Spinalbese sui social.

E poi un'altra dedica dolcissima: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità”. In Rete non sono mancati commenti. Si tratta di un evento molto atteso, la Rodriguez - adesso - torna alla normalità dopo 9 mesi di gravidanza che ha vissuto lontano dai fotografi e dalla televisione. Il piccolo Santiago, nato dalla relazione con Stefano De martino, adesso ha una sorellina.

Dai primi rumors sembra che la famiglia Rodriguez, quest'anno, non si trasferirà ad Ibiza (dove solitamente Belen è di casa). Belen ha partorito in una clinica di Padova, blindatissima e trascorrerà le prime settimane dopo il parto in un piccolo paese in provincia di Rovigo in una splendida villa con piscina immersa nel verde. Lontano da tutti, lontano dai paparazzi. Nei prossimi mesi, invece, come noi di Libero abbiamo anticipato, papà Gustavo e Antonino Spinalbese dovrebbero partire per Pechino Express: una nuova avventura televisiva che sarebbe stata già messa nero su bianco. Condizionale d'obbligo, ma si tratta di una spifferata che arriva alle nostre orecchie da una gola profonda molto informata su quello che accade in televisione. Ed il conto alla rovescia è già iniziato.

