Belen e De Martino? Voci impazzite: tutta la verità

lunedì 1 settembre 2025
Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La voce sarebbe stata alimentata nell'ultimo periodo soprattutto dai fan dell'ex coppia, ancora numerosi. "Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia", aveva scritto in un post su Instagram l'esperto di gossip Alessandro Rosica. A smentire tutto, però, ci ha pensato nelle scorse ore Gabriele Parpiglia, secondo cui invece il legame tra Stefano e Belen sarebbe tutt'altro che idilliaco. 

"Nelle ultime ore circolano due gossip privi di fondamento - ha scritto Parpiglia nella sua newsletter Chicchi di Gossip -. Stefano De Martino starebbe per annunciare la dolce attesa della compagna Caroline Tronelli: fake news. Come è una fake news il riavvicinamento con Belén Rodriguez: i rapporti tra i due sono molto, molto freddi e distaccati". In generale, stando ad alcune indiscrezioni, non sembrerebbero esserci novità nella vita sentimentale della showgirl argentina. 

"Dopo l'ultimo ballo in Sardegna, in cui ha sfidato Delia Duran a passi di latino americano, Belén Rodriguez è tornata a Milano da single, in aereo privato - ha spiegato Parpiglia -. La precedente storia d'amore, come avevano anticipato, è finita ancora prima di iniziare a causa di uno stop dato dalla showgirl",

tagbelen rodriguezstefano de martino

