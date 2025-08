Al Bano, attacco-choc del figlio Yari a Loredana Lecciso: "La padrona non vede l'ora"

Momenti di tensione e stupore a Cellino San Marco, momenti che riguardano Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. I due, ormai, stanno insieme da 25 anni. E il loro amore va a gonfie vele. Dalla loro unione sono nati i due figli, Al Bano Jr. e Jasmine. Allo stesso tempo, la compagna del celebre cantante italiano ha scelto un basso profilo per amore del suo partner e per non intaccare la sua carriera musicale. Così ha accettato anche i suoi impegni professionali con l’ex Romina Power, ma è costretta a vivere nuove tensioni familiari.

Ma ci sono comunque dei problemi in paradiso. Al centro della polemica è finito ancora una volta Yari Carrisi, figlio di Romina e Albano, che nelle scorse settimane ha pubblicato sui suoi social una storia dal contenuto molto forte che ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico.