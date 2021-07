Elisabetta Gregoraci a Cannes? Sul red carpet "vestita" così: roba da urlo

13 luglio 2021 a

Elisabetta Gregoraci fa strage di cuori. La conduttrice è sbarcata a Cannes per celebrare il World Influencers and Bloggers Awards. Il premio le è stato consegnato dall’associazione omonima che segue le star del web. Sul red carpet l’ex moglie di Flavio Briatore ha sfoggiato un abito lungo, tutto argentato e scintillante. "Grazie per questo bellissimo premio World Influencers and Bloggers Awards. Sono molto onorata di aver rappresentato l’Italia e felice di condividerlo con voi. Vi voglio bene, Eli". Queste le parole con cui ha esultato, pubblicando anche le foto del premio su Instagram dove conta 1,85 milioni di seguaci.

Tantissimi i commenti piovuti sotto gli scatti. E tutti con numerosi complimenti: "Io tantissimo orgogliosa di te❤️ ti meriti tutto❤️ sei bellissima eli". E ancora: "Bellissima", "Una persona stupenda come te merita di essere premiata e onorata ogni giorno". Insomma, tutti pazzi per lei.

Da pochissimo la Gregoraci ha concluso Battiti Live, il programma di Radio Norba che l'ha vista condurre diversi appuntamenti con la musica dal 25 giugno al 3 luglio. Non mancano poi richieste dalla Rai. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha ammesso durante un'intervista al magazine TvMia: "E ci sono anche tante proposte da parte della Rai".

