Francesca Pascale, "tanti auguri amore mio". Messaggio misterioso: un clamoroso sospetto

"Tanti auguri amore mio". È questo il tenero e misterioso messaggio che piomba sull'account Instagram di Paola Turci. Destinatario sconosciuto. La cantante infatti non aggiunge alcun nome, anche se i più non hanno potuto fare a meno di notare che oggi, 15 luglio, è il compleanno di Francesca Pascale. L'ex compagna di Silvio Berlusconi compie infatti 36 anni e proprio a lei potrebbero essere destinati gli auguri dell'amica.

Le due, dopo la separazione della Pascale dal leader di Forza Italia, sono molto vicine. Nell'estate del 2020 fu il settimanale Chi a pubblicare una loro foto mentre si scambiano teneri baci a bordo di uno yacht di 25 metri al largo del Cilento. "Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo – aveva tuonato la Turci in un’intervista al settimanale F - I pettegolezzi li detesto e in questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento".

La cantante comunque non era scesa nel dettaglio, limitandosi a dire che non importa quanto le persone siano note: "Quando scopri che, invece, è assolutamente “normale”, che fai? Dici: "Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?".

