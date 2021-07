Bianca Guaccero, bikini pazzesco a 40 anni: la bollente vacanza con le amiche

17 luglio 2021 a

Da sola o in compagnia delle amiche, Bianca Guaccero in bikini è sempre uno spettacolo. La conduttrice di Rai 2, in vacanza dopo le fatiche della stagione di Detto fatto, si gode la spiaggia, il mare, il sole e le notti glamour della sua regione d'origine, la Puglia. E ovviamente le foto, incendiarie, finiscono su Instagram facendo letteralmente impazzire i suoi fan.

La Guaccero, 40 anni, è come sempre esempio perfetto di grazia, eleganza, ironia e sentimentale. Mai volgare, proprio come in tv, sta facendo il pieno di like anche grazie ai suoi costumi da bagno.

Scatti da cartolina dalla sua terra, ma anche immagini semplici e quotidiane: una rimpatriata con "le migliori amiche" (belle quanto lei, complimenti), un bagno in piscina con posa plastica, da diva della porta accanto, il bianco dei trulli (sfondo perfetto e luogo del cuore per chiunque abbia messo piede almeno una volta nella vita in Puglia).

Poi, ovviamente, la famiglia, con dolcissimo post dedicato alla figlia Alice, foto insieme e commento che non ha bisogno di spiegazioni: "Insieme". Finito il periodo di relax, la Guaccero e la sua fidatissima e affiatata spalla Jonathan Kashanian si ritufferanno nel lavoro per preparare in autunno la nuova stagione del talk pomeridiano Detto fatto.

Per Bianca, però, anche un nuovo impegno nella fiction di Rai1 Fino all'ultimo battito, serie con colleghi di peso come Loretta Goggi, Violante Placido e Marco Bocci. Una sfida per la Guaccero, che torna al suo primo amore: cinema e serie tv.

