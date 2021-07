Meghan Markle e Harry, patrimonio da capogiro: quanti soldi si mettono in tasca i duchi, le cifre

Francesco Fredella 21 luglio 2021 a

Tenetevi forte: un tesoretto da 118 milioni di euro. Una cifra pazzesca, altissima. La loro casa in California costa 14,7 milioni di dollari, di cui 5 già saldati - (la rimanente parte con un mutuo). Da quando i duchi hanno deciso di ribellarsi alla Corona inglese è accaduto di tutto: la restituzione, ad esempio, di 2,5 milioni di dollari (si tratta della somma per ristrutturare l'abitazione londinese che hanno abbandonato per trasferirsi in America).

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle in un'intervista rilasciata a Oprah Winfrey hanno fatto capire di essere stati lasciati economicamente da Buckingham Palace. Eppure, alla Regina hanno teso la mano chiamando con il nome Lillibet Diana la loro piccola (Lillibet è il soprannome della Regina). Vanity Fair, intanto, fa i conti in tasca ai "duchi ribelli" e sembra che siano immersi in una vita d'oro. Harry, ad esempio, sta lavorando alla sua prima autobiografia: parlerà di tutto. Senza freni. L'ex duca avrebbe ricevuto dalla ceditrice americana Penguin Random House un anticipo di 17 milioni di dollari. Non si tratta dell'unico guadagno. Dietro l'angolo ci sarebbero anche gli introiti del principe e sua moglie Meghan dopo aver firmato unncontratto quinquennale con Netflix: la cifra si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di dollari.

E poi, quando Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi in America - dicendo bye bye alla Corona - hanno potuto contare su 10 milioni: si tratta dell'eredità di Diana, madre di Harry. E sul conto corrente della Markle non mancavano soldi, si parla di oltre due milioni di dollari - ricavi del lavoro di attrice. Spuntano pure altri accordi milionari per Harry e Meghan: un accordo con Apple Tv con cifre da capogiro. Per adesso segrete. Inoltre Harry diventerà manager di BetterUp (si tratta di una startup californiana che opera nel campo del benessere e della salute mentale). Si tratta di un valore di mercato di oltre 1,4 miliardi di euro. Il rebus resta legato a quanto possa essere pagato Harry, ma tutto è appeso ad un filo tra supposizioni e conti in tasca. Meghan, intanto, con The Bench, il suo primo libro per bambini, guadagnerà circa 600.000 euro.

