Emily Ratajkowski, cosa le spunta dalla borsetta: una colossale figuraccia in mondovisione

22 luglio 2021

Emily Ratajkowski si gode il relax in Costiera Amalfitana. La nota supermodella americana ha approfittato della possibilità di viaggiare dopo il Covid per visitare il nostro Paese. Non si tratta certo della prima volta. La Ratajkowski era già stata in Campania, condividendo spesso gli scatti dei suoi tour nella Regione. Nell'ultima immagine pubblicata su Instagram la si vede rivolta verso Positano al tramonto. Una foto poetica che ha riscosso subito un grande successo.

Emily è diventata mamma da poco, ma non si sa se suo figlio sia in vacanza con lei e con il papà, il produttore Sebastian Bear McClard. In ogni caso, la supermodella appare più serena che mai. Sorridente e rilassata. Un particolare, però, ha iniziato a far discutere. Che la Ratajkowski sia una fan del lusso è cosa nota. Adesso però un dettaglio lo conferma: in un suo scatto è chiaramente visibile il contenuto della sua borsetta. Si vede infatti una it-bag, simbolo di eleganza e prestigio, piena di soldi in tagli da 50 e 100 euro.

La supermodella, inoltre, è stata fortemente criticata di recente. In particolare, è stata accusata di non essere una buona madre. La sua colpa sarebbe quella di non essere in grado di tenere in braccio il figlio, come molti utenti hanno osservato in una foto su Instagram. Altra colpa sarebbe quella di essere tornata in forma dopo il parto troppo in fretta, a discapito del piccolo che stava allattando. Accuse pesanti cui lei ha risposto senza usare mezzi termini: "Vergognatevi tutti".

