Raffaella Carrà, "cosa diceva sempre di Antonella Clerici". Le brutte voci dietro le quinte Rai

Che rapporto c'era tra Raffaella Carrà e Antonella Clerici? La domanda sorge spontanea visto che negli ultimi giorni è stato detto che non ci fosse molta simpatia tra le due. Si è vociferato, in particolare, che la Carrà ce l'avesse con la ex conduttrice de La Prova del Cuoco per essere approdata al sabato sera di Rai 1 con un programma simile a uno condotto da lei tempo prima. In realtà, però, si tratterebbe di illazioni, tutte smentite dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

“Raffaella mi ha sempre parlato bene di Antonella, non se l’era presa", ha rivelato Alessi. Poi ha fatto un'altra confessione sulla Carrà, venuta a mancare lo scorso 5 luglio: "Lei sapeva volare alto". Dal canto suo la Clerici ha subito espresso il suo cordoglio per la morte di Raffaella con un post sui social: "Sei stata per tutte noi un'icona da imitare, un punto di riferimento per chi ambiva a fare tv. Un mito irraggiungibile. Un talento ineguagliabile in tutto. Una Stella che brillerà in eterno".

Antonella Clerici, intanto, si prepara per la prossima stagione televisiva: sarà il volto di punta di Rai 1. La conduttrice, infatti, tornerà nel mezzogiorno della prima rete nazionale con E’ sempre mezzogiorno e a partire da novembre con la seconda edizione di The Voice Senior ogni venerdì sera. Resta da vedere se la popolare conduttrice riuscirà a confermare il successo ottenuto finora.

