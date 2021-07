Uomini e donne, Ginevra Pisani si sposa: Instagram in tilt, sapete chi è il futuro marito?

27 luglio 2021 a

Colpo di scena in casa di Ginevra Pisani. Dopo Uomini e Donne per lei arriva un programma su Rai1, oggi infatti è valletta de Il Pranzo è Servito (oltre ad essere professoressa de L’Eredità). Nelle ultime ore su sul suo account Instagram è arrivata una foto bomba: Ginevra Pisani in abito da sposa. E tutti i fan si sono chiesto cosa stia accadendo: mistero risolto. La Pisani ha pubblicato una post con tanto di emoj con un anello. Probabilmente Paolo, il fidanzato di Ginevra, ha fatto la proposta di matrimonio. Rebus sulla data e sulla location che, a quanto pare, sarebbe ancora segretissima. Nessuno dei suoi più cari amici si sbilancia.

Ma non si tratta di un amore nato a Uomini e donne: la Pisani si è innamorata di Paolo, ma non si tratta di un ragazzo che gravita nell’universo-mondo di Maria De Filippi. Ma a quanto pare è un amico di Oscar Branzani, ex tronista che scelse nel suo percorso Eleonora Rocchini nel programma di Queen Maria (la relazione è poi finita tra mille polemiche).

Anche Oscar Branzani, oggi influencer e imprenditore, ha commentato il post della Pisani scrivendo un secco messaggio di auguri infatti anche Branzani, sotto al post de ‘La Professoressa’, ha scritto ‘auguri’. Tutto corredato da cuoricini e tag. Ma, intanto, per la Pisani si preannuncia un periodo davvero felice: amore e lavoro, passione e soddisfazioni ben in vista. Infatti, sembra che anche nel nuovo anno televisivo non mancheranno grandi sorprese. Ed il pubblico è pronto a supportarla in queste ore.

